كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا باليستيًا من منطقتها الغربية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

ووفقًا لبيان مكتب هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، فإن الصاروخ أطلق من منطقة في إقليم “هوانجاي” الجنوبي إلى الجنوب الغربي من العاصمة “بيونجيانج”.

وفي التاسع عشر من يوليو ، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية طارت لمسافة بين 500 كيلومتر إلى 600 كيلومتر فوق البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت بيونجيانج لاحقًا: إن الصواريخ الثلاثة أطلقت في إطار تدريب لمحاكاة ضربات استباقية ضد موانئ ومطارات كورية جنوبية يستخدمها الجيش الأمريكي.

وينظر إلى هذه التجارب على أنها تعبير عن غضب كوريا الشمالية من اتفاق الشهر الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لنشر نظام “ثاد” المتطور للدفاع الصاروخي في الجنوب.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية رغم أن “بيونجيانج” تطلق بشكل منتظم صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي.