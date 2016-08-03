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مصرع 5 من أسرة واحدة ونجاة الزوج بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة

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مصرع 5 من أسرة واحدة ونجاة الزوج بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة مصرع 5 من أسرة واحدة ونجاة الزوج بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة
لقى قبل قليل 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم جراء انقلاب سيارة ميكروباص (توناية) بطريق القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بإنقلاب سيارة ميكروباص ( توناية ) بطريق القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالكيلو 107 تجاه الإسكندرية واشتعال النيران بها.

وبالفحص تبين مصرع 5 من أسرة واحدة الزوجة وأبنائها الأربعة من سن سنتين إلى 12 سنة متأثرين بجراحهم واشتعال النيران بهم، بينما نجا الزوج وأحد أبناؤه والسائق.

وتبين من التحريات الأولية نوم السائق وقيام الزوج بالإمساك بعجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

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>مصرع شخصين وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة فى البحيرة

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