السفير البريطانى بالقاهرة: زويل كان رائدا فى العلم.. وإرثه سيستمر

نعى السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، العالم الراحل أحمد زويل، الذى وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر يناهز السبعين عاما.

وقال كاسن فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": فقدنا ليلة أمس أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل.. إرثه سيستمر.. كان رائدا فى العلم وواحدا من المصريين العظماء".

الرئاسة تُعد جنازة عسكرية لزويل.. والجثمان يصل القاهرة الخميس أو الجمعة.. أسرة العالم الراحل تهيب بتوجيه قيمة أى نعى له كتبرع للمدينة العلمية.. والأزهر والإفتاء والكنيسة يجتمعون على رثاء الفقيد

4 كتب ترصد رحلة أحمد زويل.. من دمنهور إلى نوبل وأسطورة "الفيمتو ثانية".. فى كتاباته دافع عن العلم والحرية وحارب الجهل وأكد أن الشعوب العربية ليست "غبية"

رئيس الوزراء ناعيا زويل: ساهم فى خدمة العلم والإنسانية

وزير الثقافة ناعيا أحمد زويل.. لم ينس وطنه يوما

مستشار زويل: الجثمان لن يصل قبل الأحد وجنازة عسكرية للفقيد

خالد صلاح ناعيا أحمد زويل: أحد من أنعمت بهم السماء على هذا البلد.. سيذكره التاريخ بكل خير.. حاول لملمة أشلاء البلد.. زرع الأمل والفخر ولم يتورط فى رغبة دنيئة أو فعل شرير.. وكافح من أجل مصر والبشرية

7 معلومات تُلخص رحلة العالم الراحل أحمد زويل.. تعرف عليها

وزيرة الهجرة ناعية زويل: كان سفيرا فوق العادة وسيظل رمزا للعقول المهاجرة

4 كتب ترصد رحلة أحمد زويل.. من دمنهور إلى نوبل وأسطورة "الفيمتو ثانية".. فى كتاباته دافع عن العلم والحرية وحارب الجهل وأكد أن الشعوب العربية ليست "غبية"

وزير التعليم العالى ناعيا زويل: فقدنا رمزا وطنيا خدم البشرية بإخلاص

تعرف على الفيمتو ثانية أهم اختراع لأحمد زويل ونال عنه جائزة نوبل

السفارة البريطانية فى القاهرة تنعى العالم أحمد زويل

طالبة بالثانوى ترسم "بورتريه" حزنا على رحيل أحمد زويل معلقة: "دمت لنا فخرا"

فنانو مصر ينعون زويل عبر "تويتر".. تامر حسنى: البقاء لله فى العالم المصرى.. خالد النبوى:رحم الله صاحب نوبل.. محمد رمضان: وداعاً.. جنات: قيمة كبيرة من الصعب تكرارها

بالصور.. "اليوم السابع" يرصد حالة الحزن بمسقط رأس العالم الكبير أحمد زويل بمدينة دمنهور.. ابن عم الفقيد: نتواصل مع العائلة لمعرفة مكان دفن الجثمان.. ومحافظ البحيرة: موت الفقيد خسارة للإنسانية

الإفتاء تنعى أحمد زويل.. وتؤكد: الإنسانية فقدت عالما انتفع بأبحاثه الملايين

أسرة العالم الراحل تهيب بتوجيه قيمة أى نعى له كتبرع لمدينة زويل العلمية

الكنيسة ناعية أحمد زويل: وهب نفسه لخدمة مصر والإنسانية

ننشر آخر صورة التقطت لـ"زويل" خلال احتفاله بعيد ميلاده السبعين منذ شهر

شكرى يوجه قنصلية وسفارة مصر فى أمريكا بتقديم كافة التسهيلات لنقل جثمان زويل

المسلمانى: الخارجية كلفت القنصلية بأمريكا لمتابعة إنهاء إجراءات جثمان زويل