بشرى للرجال والنساء.. تدليك فروة الرأس أحدث علاج لسقوط الشعر

سقوط الشعر من المشاكل التى تزعج النساء والرجال على حد السواء، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة كالإجهاد، التوتر، العادات الغذائية السيئة، اضطرابات الهرمونات، وهناك كثير من مستحضرات العناية الشخصية التى تمتلئ بها الأسواق تعد المشترى بوقف سقوط الشعر بل ونموه من جديد ولكن أغلبها باهظة الثمن، ليكون أحدث علاج لمشكلة سقوط الشعر "الأبر الصينية" أو التدليك بالأصابع فى بعض مناطق الجسم، التى من شأنها العمل على تحفيز هذه المناطق فتؤدى دورها بشكل أفضل، وذلك لأن الغدة الكظرية ستعمل بصورة أفضل بسبب إمدادها بكمية كافية من الدم المحملة بالمغذيات إلى جميع أجزاء الجسم وخاصة فروة الرأس لتكون النتائج الحصول على شعر صحى وكثيف.

ويقدم موقع "searchhomeremedy" 3 أماكن يجب أن تخضع للعلاج بالإبر الصينية أو التدليك بواسطة الأصابع:

1-تدليك مؤخرة فروة الرأس بواسطة الأصابع وتكون عبارة عن ضربات خفيفة متتالية بمساعدة الزيوت العطرية لتنشيط هذه المنطقة التى تعانى من إرهاق اليوم وأحياناً لا يصلها الدم بصورة جيدة.

2-الضغط بأصابع اليد برفق على رسغ اليد، ويكون ذلك صباحا ومساء، يؤدى إلى سريان الدورة الدموية بصورة جيدة

3-فوق السُرة من المناطق التى يجب تدليكها بواسطة الإبر الصينية وهى منطقة مليئة بالشعيرات الدموية، مما تجعلها شديدة الحساسية للعلاج وتظهر نتائجها بشكل سريع بتحسن فى الصحة عامة، ووقوف سقوط الشعر بشكل خاص.

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