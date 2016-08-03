عطور مناسبة لليلة رومانسية

تعتبر العطور من أهم مستحضرات التجميل التي تؤثر في شخصيتك وتترك انطباعاً عنك عند كلّ من حولك. من هنا، لا يكفي أن تختاري الملابس والاكسسوارات التي تناسب جسمك، كما لا يمكن أن يقتصر اهتمامك على المكياج الذي يجذب الآخر، فللعطر تأثير قويّ في الشريك. من هنا، إليك في هذا الموضوع أهمّ وأجدد العطور التي تحوّلك إلى امرأة جذابة تحمل ألغازاً جمالية تشوّق شريكها وتجذبه إليها.



تتعدد إصدارات أهمّ العلامات التجارية للعطور. لكنك إذا كنت تريدين شراء عطر يجعلك جذابة، فإليك في هذا الموضوع اختيارات "سيدتي" للعطور، التي تحتوي على مكوّنات تجعلك امرأة لافتة بامتياز.

يجب أن يرتكز عطرك على المكوّنات التي تعبق بالروائح القوية، مثل العنبر الذهبي، والعسل الدافئ، والفلفل الأسود. ولتكتمل جاذبيتك ورومنسيتك، يُمكن أن يحتوي عطرك على وردة الغردينيا أو الزعفران.

من العطور الجديدة، ننصحك بتجربة:

" ايليسيت" Illicit من جيمي شو Jimmy Choo : يتوجّه إلى كلّ امرأة تجرؤ على عيش الحياة بكلّ طاقاتها، مستمتعةً بفرح التجارب حدّ المخاطرة. إنها امرأة مغرية، وجذّابة، ومجازفة، ومتحكّمة تماماً بوضعها.

" فوريفر سيكسي" Forever Sexy من فيكتوريا سيكرت Victoria's Secret: عطر مثير وقمّة في الإغراء، وقادر على أن يمنحك شعوراً رائعاً بالإثارة والجاذبية التي لا تقاوم.

أفريكن لازر African Leather من " ميمو باري" Memo Paris: عطر للنساء والرجال يبرز نكهات البرغموت و حبّ الهال والزعفران، والكمون، و الغرنوقي، والبتشول، والعود، والمسك.

" سوار دوريان" Soir d'Orient من سيسليSisley : يمتاز العطر بانطلاقته المتلألئة والساحرة، التي تجمع بين لمعان الليمون الإيطالي، ونضارة الصمغ الراتنجي، وفخامة الزعفران المبهج للحواس. وأخيراً، تأتي رائحة خشب الصندل والبخور والبتشول الأندونيسي لتمنحه غموضاً ساحراً.