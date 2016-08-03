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راف سيمونز يتسلم قيادة ماركة كالفن كلاين

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راف سيمونز يتسلم قيادة ماركة كالفن كلاين راف سيمونز يتسلم قيادة ماركة كالفن كلاين

الأربعاء 03-08-2016 10:33

بعد 3 سنوات من العمل مديراً إبداعياً للأزياء النسائية في "ديور Dior"، أُعلن مؤخراً عن انضمام المصمم البلجيكي راف سيمونز Raf Simons إلى ماركة كالفن كلاين Calvin Klein، مديراً إبداعياً لها.

ويأتي خبر تعيين راف سيمونز بعد فترة قصيرة من إعلان تعيين المديرة الإبداعية لدار "فالنتينو Valentino" بديلةً له في دار أزياء "ديور Dior" بعد استقالته في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يعرض المصمم راف سيمونز أول مجموعاته لكالفن كلاين الشهر المقبل في أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2017.

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سيدتي