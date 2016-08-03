أخبار اليمن..رئيس الأركان اليمنى: تحرير مساحات واسعة من محافظة الجوف

تمكنت قوات الجيش ليمنى والمقاومة المؤيدة له فى الجوف من تحرير معظم مساحة المحافظة ذات الجغرافيا الواسعة فى فترات قياسية، وستصل قريبا إلى حرف سفيان فى محافظة عمران وإلى محافظة صعدة الشماليتين "معقل جماعة الحوثيين".

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى الموالى للشرعية اللواء محمد على المقدشى، أثناء اجتماعه مع قيادة المنطقة العسكرية السادسة وبعض قادة الألوية والوحدات العسكرية وقادة المقاومة الشعبية، لمناقشة أوضاع المنطقة- التى تضم محافظات الجوف وصعدة وعمران شمال اليمن- والوقوف على آخر المستجدات العسكرية فيها.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن اللواء المقدشى قد قام بزيارة تفقدية للوحدات العسكرية فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية للإطلاع على مستوى التدريب وجاهزية الوحدات القتالية، كما زار اللواء التاسع مشاة، وأشاد بالانتصارات المتتالية التى تحققها قوات الجيش والمقاومة ضد الحوثيين، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الاستعدادات للقيام بالمهام المطلوبة لتحرير الوطن من المليشيات الانقلابية- فى إشارة للحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

من ناحية أخرى أكد العقيد منصور الحسانى المتحدث الرسمى للمجلس العسكرى بتعز أنه ليس هناك قلقا على مديرية حيفان جنوب غرب تعز، مؤكدا أن العناصر التى دخلت المديرية سيتم دحرها، بالإضافة لوصول أعداد كبيرة من المتطوعين لقتالهم.

يذكر أن ميليشيات الحوثيين وصالح تمكنت منذ 5 أيام من السيطرة على مديرية حيفان المجاورة لمحافظة لحج الجنوبية بعد انسحاب المقاومة الجنوبية- التى كانت تقود القتال ضدهم- لنفاذ الذخيرة، فى محاولة منها لقطع الطريق الذى يصل بين تعز وعدن عبر محافظة لحج، ولكن قوات الجيش والمقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى حيفان لصد المليشيات التى تحاول الوصول إلى منطقة هيجة العبد، المنفذ الوحيد لمرور المواد الغذائية والصحية لمدينة تعز.

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