المعارضة السورية تأسر 23 عنصرا من حزب الله خلال تقدمهم فى حلب

ذكرت قناة (العربية) الإخبارية الأربعاء، أن مجموعة من كتائب المعارضة السورية المسلحة تمكنت من أسر 23 عنصرا من ميليشيات حزب الله اللبنانى الموالية للنظام السورى خلال تقدمهم فى حى "الحمدانية" بمدينة حلب.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة أخرى من قوات النظام السورى أٌسرت داخل منطقة "الراموسة" بحلب، فيما قتل آخرون خلال تصدى مقاتلى الثوار لهجوم فى المدينة.

يشار إلى أن فصائل من المعارضة المسلحة دخلت "حى الراموسة" الاستراتيجى جنوب غرب مدينة حلب، وتمكنت من السيطرة على مبان عدة داخل الحى، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمعركة فك الحصار.

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