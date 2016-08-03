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وزير التموين: احتياطي القمح يكفي حتي منتصف فبراير

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وزير التموين: احتياطي القمح يكفي حتي منتصف فبراير وزير التموين: احتياطي القمح يكفي حتي منتصف فبراير

توريد القمح – أرشيفية

قالت وزارة ، اليوم الأربعاء، إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على شراء 60 ألف طن قمح روسي من خلال المناقصة الرابعة في موازنة العام المالي الجديد.. وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف البيان، أن متوسط سعر الشراء 177.09 دولار للطن، ويرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتي منتصف فبراير القادم.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التي تم التعاقد عليها ستصل للبلاد في الفترة من يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام؛ وذلك لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.. بحسب البيان.

وأضاف: أن هيئة السلع التموينية تشتري الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة مثل روسيا، وفرنسا، وأوكرانيا، ورومانيا، وأمريكا، والأرجنتين، وأستراليا، وغيرها من الدول.. وفقاً للبيان.

وأشار إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي ومطابقتها للمواصفة القياسية المصرية.

وكانت وزارة الزراعة المصرية، قررت في وقت سابق من يوليو الماضي، السماح باستيراد أقماح تحتوى على فطر الإرجوت، وفقاً للنسب المقررة عالمياً، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية.. وفقاً لبيان صحفي.

ونص قرار الوزارة المنشور بالجريدة الرسمية: “سنأخذ بتقريري منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمي والمواصفات القياسية المصرية في التعامل مع الإرجوت في القمح الوارد من الخارج”.. بحسب البيان.

كانت إدارة الحجر الزراعي رفضت سلسلة من شحنات القمح المستورد؛ بسبب وجود نسب فطر الإرجوت.. وفقاً لبيانات رسمية.

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