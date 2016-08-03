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أمريكا تسلم إيران سرًا 400 مليون دولار بالتزامن مع الإفراج عن أربعة أمريكيين

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أمريكا تسلم إيران سرًا 400 مليون دولار بالتزامن مع الإفراج عن أربعة أمريكيين أمريكا تسلم إيران سرًا 400 مليون دولار بالتزامن مع الإفراج عن أربعة أمريكيين

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما، نظمت سرا عملية نقل جوى لمبلغ 400 مليون دولار، نقداً، إلى إيران، بالتزامن مع إطلاق طهران لسراح 4 أمريكيين فى يناير الماضى.

ونقلت الصحيفة، هذه المعلومة، عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وموظفين من الكونجرس، مطلعين على الصفقة.

وبحسب المسؤولين، تم نقل الأموال بعملة أجنبية غير الدولار، لأن القانون الأمريكى لا يسمح بالتعامل مع إيران بالعملة الأمريكية، والمبلغ المدفوع يعد دفعة أولى من تسوية تقدر بنحو مليار و70 مليون دولار تلتزم واشنطن بدفعها لإيران بسبب عدم تسليم أسلحة ضمن صفقة عقدتها مع ملك إيران الشاه محمد رضا بهلوى قبل سيطرة الملالى على السلطة عام 1979.

وأطلقت إيران فى يناير سراح 4 أمريكيين كانوا محتجزين لديها، وبحسب الصحيفة، فإن الصحافة الإيرانية اعتبرت الملبغ فدية لقاء الإفراج عن الصحفيين.

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