رئيس الوزراء ينعى العالم المصرى الكبير أحمد زويل

ينعي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ببالغ الحزن وعميق الأسى العالم الدكتور أحمد زويل الذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن بالصبر والسلوان على ذويه وزملاءه وتلاميذه في محراب العلم.

وأشاد مجلس الوزراء بالإسهامات التي قدمها العالم الجليل في خدمة العلم والإنسانية والتي توجت بنيله جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 كما ثمن المجلس الجهود التي بذلها الفقيد العظيم في سبيل رفعة بلاده بكل وطنية وإخلاص من خلال وضع لبنة إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والذي يمثل مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، والذي يهدف لرعاية العقول النابغة وتهيئة المناخ والإمكانات التي تحفز على الإبداع والابتكار.