احذرى.. ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل قد يؤدى إلى التسمم

أكد الدكتور محمد عبد الرازق البواب استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى بورسعيد العام، أن بعض السيدات الحوامل يتعرضن لارتفاع ضغط الدم مع الحمل، وهذا يحدث غالبا بعد 4 شهور ونصف من الحمل ويسمى تسمم الحمل، ويحدث فى بداية الحمل مع حمل التوائم والحمل العنقودى.

وقال الدكتور محمد البواب إنه من 5 إلى 10 % من السيدات الحوامل واللاتى يعانين من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل، يكن أكثر عرضة لتسمم الحمل، وأيضا المصابات بأمراض السكر والكلى ونقص فيتامين "هـــ" وفيتامين" C"والماغنسيوم، ويكثرانتشاره فى الحوامل فوق سن الأربعين ولكنه يصيب جميع الأعمار .

وأشار إلى أن أعراضه تتمثل تورم بالقدمين، والأطراف وزيادة فى الوزن ،والصداع، واضطرابات بصرية وآلام بمنطقة المعدة، وآلام تحت الضلوع من الناحية اليمنى ،ويحدث عندما تكون هناك مشكلة بالمشيمة، وعند حدوث هذه الأعراض لابد من المتابعة الجيدة للحامل عن طريق حجزها بالمستشفى لعمل فحوصات، مثل تحليل نسبة الزلال بالبول، ووظائف كلى وكبد ،ومتابعة حمض البوليك بالدم .

وأوضح أنه إذا صاحب ارتفاع ضغط الدم تشنجات يكون الحمل أكثر خطورة ،وغالبا ما يؤدى إلى إنهاء الحمل فى أى مرحلة نظرا لخطورته على الأم، وغالبا ما تحدث مضاعفات أثناء الحمل، مثل انفصال المشيمة ،ونزيف قبل الولادة وتأخر نمو الجنين ،ويتم التدخل بعد التحكم فى ضبط ضغط الدم، ويمكن تجنب هذه المضاعفات بالرعاية أثناء الحمل، بالمتابعة الدورية خصوصا فى السيدات الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وأكد أن علاجه بالأدوية المضادة للضغط ومذيبات الدم ،مثل الأسبرين واتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة، ويتم انهاء الحمل عندما يقترب عمر الجنين من بداية الشهر التاسع عندما تنضج رئة الجنين، موضحا أنه بعد الولادة يتم رجوع الضغط إلى الصورة الطبيعية.

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