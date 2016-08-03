إصابة مدنيين جراء قصف جوى بالمدخل الغربى لمدينة درنة الليبية

أصيب مدنيان بجروح ودمر منزلان جراء قصف سلاح الجو الليبى لحى "السيدة" خديجة فى المدخل الغربى لمدينة درنة. وكان مسئول مكتب الإعلام بغرفة عمليات «عمر المختار»، على بوستة، قد صرح بأن طائرات سلاح الجو استهدفت مخزنًا للذخائر والأسلحة بالمدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال مصدر طبى اليوم أن شخصا يدعى نجيب القردوح والطفل محمد المنصورى، وصلا إلى مستشفى الهريش جراء قصف جوى، لافتا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وتحت الرعاية الطبية.

وفى السياق ذاته... قالت مصادر محلية أن القصف دمر منزلا لمواطن يدعى ناصر القردوح بينما منزل المواطن مفتاح الحجازى طاله دمار جزئى بحى السيدة خديجة؛ بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بواجهة أحد المساجد، وأيضًا تضرر نوافذ لبعض المنازل والسوق المجاورة.

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