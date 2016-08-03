بالصور.. مخيمات اللجوء يحولها السوريين لمدارس لتعليم أطفالهم

يعانى أطفال سوريا المشردون فى البلاد بسبب عمليات النزوح الجماعي التى تشهدها سوريا بسبب الحرب والقتال بين الجماعات المعارضة المسلحة والقوات النظامية التابعة للرئيس السوري بشارد الأسد، من نقص شديد فى الغذاء والمواد الأساسية للحياة، وكذلك عدم إكمال تعليمهم.

ونشرت وكالة "أستوشيتدبرس" اليوم الأربعاء، صورًا لعدد من الأطفال السوريين، داخل خيمة بأحد المخيمات على الحدود السورية اللبنانية، أثناء تلقيهم دروس تعليمية، حيث حول السوريين أحد مخيماتهم لفصل مدرسي للأطفال لاستكمال تعليمهم.



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أطفال سوريا



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أطفال سوريا يتلقون دروس



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أطفال سوريا في مخيمات



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أطفال سوريين يلهون في المخيمات



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طفل سورية تشرب الماء



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ألعاب أطفال سوريا



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مخيمات السوريين



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امرأة سورية وأولادها



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امرأة سورية



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طفل سوري يلعب بالكرة