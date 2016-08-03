أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مخيمات اللجوء يحولها السوريين لمدارس لتعليم أطفالهم

Google+ Print
بالصور.. مخيمات اللجوء يحولها السوريين لمدارس لتعليم أطفالهم بالصور.. مخيمات اللجوء يحولها السوريين لمدارس لتعليم أطفالهم
يعانى أطفال سوريا المشردون فى البلاد بسبب عمليات النزوح الجماعي التى تشهدها سوريا بسبب الحرب والقتال بين الجماعات المعارضة المسلحة والقوات النظامية التابعة للرئيس السوري بشارد الأسد، من نقص شديد فى الغذاء والمواد الأساسية للحياة، وكذلك عدم إكمال تعليمهم.

ونشرت وكالة "أستوشيتدبرس" اليوم الأربعاء، صورًا لعدد من الأطفال السوريين، داخل خيمة بأحد المخيمات على الحدود السورية اللبنانية، أثناء تلقيهم دروس تعليمية، حيث حول السوريين أحد مخيماتهم لفصل مدرسي للأطفال لاستكمال تعليمهم.

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (1)
>

أطفال سوريا

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (2)
>

أطفال سوريا يتلقون دروس

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (3)
>

أطفال سوريا في مخيمات

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (4)
>

أطفال سوريين يلهون في المخيمات

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (5)
>

طفل سورية تشرب الماء

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (6)
>

ألعاب أطفال سوريا

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (7)
>

مخيمات السوريين

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (8)
>

امرأة سورية وأولادها

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (9)
>

امرأة سورية

سوريا، اطفال سوريا، المخيمات ، مخيمات السوريين، بشار الاسد ، المعارضة السورية (10)
>

طفل سوري يلعب بالكرة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365