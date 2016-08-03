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"الكهرباء": اقتصار تركيب العداد الكودى على "سارقى التيار"

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"الكهرباء": اقتصار تركيب العداد الكودى على "سارقى التيار" "الكهرباء": اقتصار تركيب العداد الكودى على "سارقى التيار"
أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن ضوابط تركيب العداد الكودى للعشوائيات التى حددتها رئاسة مجلس الوزراء تشترط أن يكون المتقدم بطلب الحصول على عداد كودى من سارقى التيار فقط ولا يجوز تركيبه لمواطن ليس لديه تيار كهربائى من الأساس.

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بالقيام بأعمال الحفر ومد الكابلات و تحمل المستهلك التكلفة فقط و لا يسمح له بمد كابلات بمعرفته حفاظاً على البنية التحتية للدولة.

وقال رئيس كهرباء جنوب القاهرة، إنه سيحاسب من يوجه المواطن بالقيام بأعمال الحفر ومد الكابلات بالشركة و سيتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية مهما بلغ منصبه داخل الشركة.

نكشف أسباب تأخر إعلان خطة رفع الدعم عن "الكهرباء".. جهات رقابية تخطر مجلس الوزراء بضرورة تأجيل زيادة أسعار فاتورة الاستهلاك بسبب الظروف الاقتصادية.. ومصدر: الدولة تدرس تطبيقها بعد انتهاء الصيف

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مصر 365

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