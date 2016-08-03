انفجار إطارات السيارات أخطر عوامل الحوادث المرورية.. تعرف على السبب

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أن معظم قائدى السيارات يسيرون بسرعات عالية بالطرق السريعة و الداخلية دون الالتفات للكشف عن إطارات السيارة أو الصيانة الدورية التى تعد من العوامل الرئيسية المسببة للحوادث المرورية.

وأوضح "قريطم"، أن إطارات المركبات يجب فحصها و تغيرها فى موعدها القانونى و يجب الانتباه إلى القراءات المتواجدة على الإطارات لأن هناك كتابات متواجدة عليها لكى يلتزم السائق بها تحدد العمر الإفتراضى للإطارات ما بين 40 الى 60 ألف كيلو بحسب أنواعها يتم تغييرها بمجرد انتهاء المدة المحددة لها.

و أشار مساعد الوزير الأسبق، إلى أنه يجب الانتباه إلى الإطارات جيدا فى حالة تغييرها لأن هناك أصحاب محلات تبيع الإطارات القديمة للمواطنين و فى حالة تركيبها بالسيارة تعرض حياتك للخطر، مشددا على أن هناك ضغط للإطار وتعبئته و تاريخ الصلاحية له توقيت معين من الانتهاء ويحب تغييره وحال وجود أى خدوش عليها لا يظهر التاريخ لابد من تغييره لأن هناك مواد كيميائية يتم تصنيعه منها تنتهى فى وقت معين تؤدى الى وقوع كوارث مرورية.

وشدد اللواء قريطم، على قائدى المركبات الانتباه الى الاطار عندما يكون اقل ضغطا يسبب انفجارا اكبر اثناء القيادة و انقلاب السيارة لان معدل الاحتكاك كلما اقترب من الأرض يتسبب فى توليد طاقة أكثر بمجرد السير على الطرق ينفجر الإطار، كما أن استخدام الثلاث مرايا للسيارة أثناء القيادة تستخدم جيدا حتى لا يتم الإنحراف أعلى الطريق على المركبات الأخرى لذلك يكون العامل البشرى المسبب الرئيسى للحوادث المرورية.

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