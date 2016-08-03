إحالة سائق مقطورة للمحاكمة العاجلة لتسببه بوفاة سيدة وطفلها بالطريق الدائرى

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، سائق سيارة مقطورة محبوسا، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعدما تسبب فى وفاة ربة منزل وابنها الصغير وإصابة ابنها الآخر على الطريق الدائرى.

كشفت تحقيقات المستشار محمد سعد، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهم كان يقود سيارة مقطورة محملة بالحديد على الطريق الدائرى، وتصادف مرور سيارة كانت تقودها المجنى عليها "هند عبد القادر" بصحبتها طفليها فى الطريق المقابل، وأثناء سير المقطورة انفصل الإطار الخلفى لها وطار فى الهواء وتخطى الجزيرة الوسطى وسقط على سيارة المجنى عليها، ما أدى إلى مصرع المجنى عليها وطفلها 3 سنوات وإصابة طفلها الآخر الذى تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

حبس سائق مقطورة تسبب فى وفاة شخصين إثر انفصال إطار السيارة على الدائرى

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