خطوات طبيعية لتفتيت حصوات المرارة والتغلب على آلامها.. تعرف عليها

وهى..

يعانى البعض من آلام حصوات المرارة، ويخافون الخضوع لإجراء عمليات التفتيت، ويقررون التغلب عليها بصورة طبيعية، وهو الأمر الصعب على البعض، ويقدم الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، مجموعة من الخطوات التى تساعد على تفتيت حصوات المرارة دون إجراء جراحى، قائلا: "هناك بعض المشروبات التى تساعد على تفتيت الحصوات،

1. دق بذور الكتان ووضعها فى كوب ماء ساخن لمدة نصف ساعة ثم تصفى ويتم تناولها.

>2. النعناع إذا داوم عليه المصاب فإنه يعمل على تفتيت الحصوات.

>3. ننقع الكرفس فى لتر ماء ويلغى لمدة 5 دقائق ويتم تناوله كل يوم بمقدار فنجانين.

وأضاف: "هناك خطوات طبيعية أخرى يمكن أن تساعد فى تخفيف ألم والتهابات المرارة،

وهى..

1. يؤخذ ملعقة من كل من بابونج ونعناع وزعتر وحبة البركة وينسون ونضع عليه الماء الساخن ثم يصفى ويتم تناوله عند الشعور بألم.

>2. يعمل بذر الكتان أيضا على تسكين الألم عند طريق تناوله.

>3. الكمون من أفضل العلاجات للمرارة عن طريق تناوله كالشاى.

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