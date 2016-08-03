حصن نفسك ضد الأمراض.. 4 أطعمة تزيد مناعة الجسم

الجسم عبارة عن شبكة من الأجهزة المختلفة يجب أن تعمل بكفاءة عالية، وتكون جاهزة للدفاع عن نفسها ضد الأمراض، ولا سبيل لذلك سوى تحصين جهاز المناعة ليكون الحارس الأمين على سلامة الجسم ضد الأمراض، ودائما نجد أصحاب المناعة الضعيفة يصابون بالأمراض الفيروسية طوال الوقت، ويقدم موقع "searchhomeremedy" 4 أطعمة قادرة على تخليص الجسم من السموم ورفع المناعة لأقصى درجة وذلك بدعم الخلايا البيضاء ليكون هناك قوة قتالية للجسم :إعلان - Ads إعلان - Ads
>الزبادى يدعم الجسم بمادة "البروبيوتيك" التى تساعد عمل جهاز المناعة ليعمل بشكل أفضل، وعلبة واحدة من الزبادى سادة أو مخلوطة بالفاكهة المفضلة كافية فى اليوم .
>يعد الشاى الأخضر من الأطعمة السوبر التى تعمل على تعزيز نظام المناعة، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة ، ويجب على الفرد استهلاك 2 كوب على الأقل يوميا.
>المشروم يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات منها "B،C" بالإضافة إلى البروتين والألياف ، ونسبة عالية من الكالسيوم ، وإضافة المشروم إلى النظام الغذائى يعزز جهاز المناعة ويعمل على مكافحة العدوى ويدعم تكوين الخلايا البيضاء فى الجسم .
>شوربة الدجاج تحتوى على مضادات للالتهابات تعمل على تخفيف أعراض الأمراض ولذلك تكون الاختيار الأول كطعام للمرضى.
1-الزبادى
>الزبادى يدعم الجسم بمادة "البروبيوتيك" التى تساعد عمل جهاز المناعة ليعمل بشكل أفضل، وعلبة واحدة من الزبادى سادة أو مخلوطة بالفاكهة المفضلة كافية فى اليوم .
2-الشاى الأخضر
>يعد الشاى الأخضر من الأطعمة السوبر التى تعمل على تعزيز نظام المناعة، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة ، ويجب على الفرد استهلاك 2 كوب على الأقل يوميا.
3-المشروم
>المشروم يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات منها "B،C" بالإضافة إلى البروتين والألياف ، ونسبة عالية من الكالسيوم ، وإضافة المشروم إلى النظام الغذائى يعزز جهاز المناعة ويعمل على مكافحة العدوى ويدعم تكوين الخلايا البيضاء فى الجسم .
4-شوربة الدجاج
>شوربة الدجاج تحتوى على مضادات للالتهابات تعمل على تخفيف أعراض الأمراض ولذلك تكون الاختيار الأول كطعام للمرضى.
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