المعارضة السورية ترفض وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار

رفضت المعارضة السورية المسلحة اليوم "الأربعاء" وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار عن المدينة وبدأت المرحلة الثالثة من هذه العمليات.

ونقلت قناة(سكاى نيوز) بالعربية عن مصادر عسكرية فى غرفة عمليات فتح حلب قولها إن "المقاتلين لن يوقفوا المعارك التى أطلقوها فى حلب، مشيرين إلى اتفاق واسع بين الفصائل المقاتلة على هذا القرار.

وأكدت المصادر أن فصائل جيش الفتح لا تنظر إلى طلبات الدول وقرارتها ومعارك حلب لن تتوقف حتى تحريرها، مشددة على أن القرار الوحيد حاليا هو القتال وذلك ردا على تسريبات بشأن اتفاق روسى أمريكى بفرض إعلان هدنة شاملة فى مدينة حلب خلال الأيام القليلة.

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