أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية ترفض وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار

Google+ Print
المعارضة السورية ترفض وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار المعارضة السورية ترفض وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار
رفضت المعارضة السورية المسلحة اليوم "الأربعاء" وقف المعارك التى أطلقتها فى حلب لفك الحصار عن المدينة وبدأت المرحلة الثالثة من هذه العمليات.

ونقلت قناة(سكاى نيوز) بالعربية عن مصادر عسكرية فى غرفة عمليات فتح حلب قولها إن "المقاتلين لن يوقفوا المعارك التى أطلقوها فى حلب، مشيرين إلى اتفاق واسع بين الفصائل المقاتلة على هذا القرار.

وأكدت المصادر أن فصائل جيش الفتح لا تنظر إلى طلبات الدول وقرارتها ومعارك حلب لن تتوقف حتى تحريرها، مشددة على أن القرار الوحيد حاليا هو القتال وذلك ردا على تسريبات بشأن اتفاق روسى أمريكى بفرض إعلان هدنة شاملة فى مدينة حلب خلال الأيام القليلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365