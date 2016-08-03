بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد "روكفلر" بعد اختيار المحافظة بالمبادرة العالمية

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، بكل من دانا عمران ممثل مؤسسة روكفلر الأمريكية، ورانيا هدايا مدير مكتب UN-Habitat فى مصر ، ودكتور باسم فهمى نائب المدير وأحمد كجدى ممثل من وزارة التنمية المحلية.

يأتى ذلك فى إطار اختيار مؤسسة «روكفلر» الدولية لمدينة الأقصر لتنضم إلى مبادرة المائة مدينة مرنة وموافقة بيئيا وعمرانيا.

ومن جانبها أوضحت دانا عمران أنه وقع الاختيار على الأقصر لتكون المحافظة الوحيدة فى مصر وشمال إفريقيا للمشاركة فى تلك المبادرة المهمة، وقد انضمت الأقصر للمبادرة فى المرحلة الثالثة والأخيرة من خلال تنافس ما بين أكثر من 325 مدينة من 90 دولة.

وقالت خلال لقاء المحافظ، إن المبادرة تهدف إلى مساعدة المدن حول العالم لتصبح أكثر مرونة فى مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخى وتأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما تدعم المبادرة تأسيس ودمج وجهة نظر مؤسسية اكثر مرونة تشمل مواجهة الصدمات والأزمات من الزلازل والحرائق والفيضانات، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الضغوط التى تضعف موارد وكيانات المدن.



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لقاء محافظ الأقصر مع وفد مؤسسة روكفلر الدولية



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مؤسسة روكفلر الدولية تختار الأقصر بمبادرة عالمية



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قيادات مؤسسة روكفلر الدولية يفندون تفاصيل المبادرة للمحافظ



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اختيار الأقصر ضمن 100 مدينة حول العالم بمبادرة الأفضل بيئيا وعمرانيا



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المحافظ يشرح لوفد مؤسسة روكفلر الدولية تفاصيل الأقصر العمرانية بالكامل