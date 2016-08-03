أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليونيسيف تعرب عن قلقها بشأن الأطفال العالقين نتيجة تصاعد العنف فى حلب

Google+ Print
اليونيسيف تعرب عن قلقها بشأن الأطفال العالقين نتيجة تصاعد العنف فى حلب اليونيسيف تعرب عن قلقها بشأن الأطفال العالقين نتيجة تصاعد العنف فى حلب
أعربت منظمة اليونيسيف عن قلقها الشديد بشأن سلامة جميع الأطفال العالقين جراء تصاعد العنف فى مدينة حلب بشمال سوريا.

ودعا المدير الإقليمى لليونيسف سعد حورى - فى بيان صحفى وزعه المكتب الإقليمى للمنظمة ومقره عمان أمس الثلاثاء - لحماية جميع الأطفال فى حلب، لافتًا إلى أن تصاعد هذا الصراع يضع الأطفال فى ظروف مروعة، ستكون لها تبعات وخيمة بالنسبة لهم لسنوات قادمة.

وقال حورى إن القتال العنيف فى المناطق المكتظة بالسكان فى غرب المدينة قد اجبر 25,000 شخص على النزوح، مشيرًا إلى أن الأسر النازحة تحتمى فى المساجد والجامعات والحدائق العامة.

وفيما يتعلق بالجزء الشرقى من المدينة، أشار حورى إلى أن هناك 300 ألف شخص، ثلثهم من الأطفال، عالقون منذ أوائل يوليو المنصرم.

وطالب حورى أطراف النزاع بالسماح بالوصول باستمرار ودون عوائق إلى الأطفال وعائلاتهم، أينما تواجدوا فى جميع أنحاء المدينة.

وشدد على أن اليونيسف تحث الأطراف المتنازعة فى سوريا على الالتزام بواجباتها القانونية لحماية الأطفال وجميع المدنيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365