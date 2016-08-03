7 أطعمة تساعدك على مقاومة الحر.. الخيار والخس أولها

تناول كميات من الماء للتغلب على الحر وارتفاع درجة الحرارة، أمر قد يكون صعبا على البعض، وهو ما يؤدى بهم إلى العديد من المشكلات الصحية بسبب الجفاف ونقص المياه فى الجسم.

ووفقا لتوصيات الأطباء يفضل تناول 8 أكواب من المياه يوميا، البعض يحاول الالتزام بهذا العدد والأخرون يجدون صعوبة فى تحقيق هذا الهدف، ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" 7 أطعمة تساعدك على التغلب على الشعور بالعطش،

وهى..

1. الخيار..

>يحتوى الخيار على 96.7% من وزنه ماء، لذلك من أكثر الخضروات التى يمكن أن تمد الجسم بالماء، ويمكن تناوله مع الوجبات المختلفة للتغلب على الشعور بالعطش.

2. الخس..

>يحتوى على 95.6% من وزنه ماء، لا يتحدث خبراء التغذية عنه كثيرا ويقع اهتمامهم الأكثر على الخضروات الداكنة، رغم أنه يحتوى على كميات عالية من الألياف والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك، فيتامين ك .

3. الكرفس..

>يحتوى على 95.4% من وزنه ماء، ويهرب منه البعض ظنا منهم أنه يحتوى على سعرات حرارية، ولكنه يحتوى على نسبة عالية من الماء يساعد على ملء المعدة والسيطرة على الشهية، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك، والفيتامينات A و C .

4. فجل..

>يحتوى على 95.3% من وزنه ماء، كما يحتوى على مواد مضادة للأكسدة مثل "كاتشين" ويساعد على إشباع الجسم بكمية كبيرة من الماء عند وضعه فى مختلف الوجبات.

5. طماطم..

>يحتوى على ما يقرب من 94.5% من وزنه ماء، وهى وسيلة سهلة للحصول على الماء الذى نقاوم به الشعور بالعطش.

6. فلفل أخضر..

>يحتوى على 93.9% من وزنه ماء، وله العديد من الألوان والأشكال التى تؤهله ليكون من بين وجباتنا اليومية، بالإضافة إلى احتوائه على مواد المضادة للأكسدة.

7. الجزر..

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>يحتوى على 90.4% من وزنه ماء، ويفضل اختيار حجم الجزر الصغير لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.