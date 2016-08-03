مرور الجيزة يضبط 468 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 468 مخالفة مرورية متنوعة منها 110 مخالفة نموذج 125 و 32 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 28 دراجة نارية بدون لوحات و مخالفات متنوعة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط مصنع ادوات طبية مجهولة المصدر بالمنوفية

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