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تجديد حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص فى المرج

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تجديد حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص فى المرج تجديد حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص فى المرج
أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى، بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أسلحة نارية.

كان رجال مباحث المرج، قد أحبطوا مشاجرة بالأسلحة النارية قبل وقوعها، وتمكنوا من ضبط صاحب ورشة وبحوزته بنادق آلية وخرطوش قبل استخدامها فى التشاجر مع أحد جيرانه بالمنطقة إثر خلافات سابقة بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، معلومات مفادها حيازة "عبد النعيم ح ب" 29 سنة، صاحب ورشة، لأسلحة نارية بدون ترخيص، وذلك بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين بالمنطقة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة واستهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلى" و33 طلقة، وبندقية خرطوش، و51 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات بقصد التشاجر مع "حبشى م ح" بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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