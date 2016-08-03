جنايات القاهرة تستمع للشهود فى مقتل الصحفية ميادة أشرف

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إلى شهود الإثبات من الثامن حتى الحادى عشر، وذلك في محاكمة 48 متهمًا من بينهم 36 محبوسا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل ميادة أشرف". حيث أجلت المحكمة نظر القضية على مدى جلستين متتاليتين بسبب غياب أعضاء الدفاع أو عدم إحضار المتهمين.

ففى جلسة 7 يونيو الماضى أجلت المحكمة نظر القضية لإحضار المتهم "عبد الرحمن سعد زاهر" من محبسه بعد تعذر حضوره لعذر صحى. وفى جلسة 13 يوليو أيضا أجلت المحكمة نظر القضية دون نظرها لحضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 متهما، بينهم 36 محبوسا لارتكابهم لجرائم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابى.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 3 أغسطس

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