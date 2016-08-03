انتهاء تجهيز فندق ومكاتب نادى المعاقين بشمال سيناء

صرح "أيمن عبدالعزيز" مدير نادى المعاقين بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تجهيز الإنشاءات والتأثيث الخاص بالفندق والمكاتب الإدارية وصالات الأنشطة بالنادى، وبدء أعضاء النادى وجميعهم من فئة ذوى الاحتياجات الخاصة بالاستفادة من هذه الخدمات التى تتوفر لأول مرة فى شمال سيناء.

وقال مدير نادى المعاقين بشمال سيناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التأثيث وصلت تكلفته لنحو 200 ألف جنيه، وأصبح النادى مجهزا لممارسة كافة الأنشطة وتقديم الخدمات لأعضائه البالغ عددهم 250 عضوا، ويقع مقر النادى بمنطقة الريسة فى مدينة العريش، وخدماته متاحة لجميع أبناء المحافظة.

وأشار أن النادى يقدم الخدمات الاجتماعية إلى جانب الثقافية، والاهتمام بشكل رئيسى بالنشاط الرياضى للأعضاء لافتا لتميز عدد من أعضائه فى ألعاب رياضية على المستوى المحلى والدولى وحصدوا جوائز متقدمة.

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