طفح الصرف الصحى يهدد مساكن البحاروة فى الشرقية بالانهيار

مأساة حقيقة يعيشها ما يقرب من 7000 شخص بمنطقة البحاروة التي تبعد 3 كيلو عن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بسبب الطفح المستمر لمياه الصرف الصحى بالمنازل والشوارع، مع تجاهل تام للمسئولين بمدينة أولاد صقر، وبالرغم من الشكاوى المستمرة للأهالى بالبحاروة لكن جميعها تذهب فى مهب الريح، وكأنهم ليس لهم حق فى المطالبة بحياة أدمية.

يقول "علي الوزير "إخصائى صحافة بمدرسة البحاروة للتعليم الأساسى، أن منطقة البحاروة تبعد عن مدينة أولاد صقر، بحوالى 3 كيلو، وبالرغم من أنها يوجد بيها محطة صرف صحى تخدم مدينة أولاد صقر ، والبحاروة محرومة من الصرف الصحى، وقام أهلها بعمل شبكة صرف صحى بالجهود الذاتية ،ولم يتم

ويقول " أحمد محمد فرج" من سكان البحاروة أن البحاروة بها ،مركز شباب أولاد صقر ـ،وبها مجزر إلى و3 مساجد كبيرة ، والأهالي يتخلصون من الصرف الصحي بالترع والمصارف، لعدم وجود صرف صحي بالبحاروة ، بالرغم من عمل الأهالي شبكة بالجهود الذاتية، ولكنها لاتعمل بسبب عدم قيام المسئولين بربطها بالمحطة الرئيسية.

وناشد سكان البحاروة ،رئيس مدينة أولاد صقر بسرعة تخليصهم من الكارثة التي يعانون منها ،وخاصة أن البحاروة بيها العديد من المدارس ،ووصلتها مياه الصرف الصحى، كما تسببت المياه فى إنتشار الحشرات والأوبئة .

أهالى شارع الغلال بالشرقية يشكون تراكم القمامة والمخلفات

>