دفاع متهم بـ"فض النهضة" لليوم السابع: موكلى قدم بلاغًا ضد مرسى ووزرائه

أكد فريق الدفاع المنتدب من نقابة المحامين للترافع عن المحامى محمد عبد الكريم المتهم رقم 135 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة"، أن المتهم لا ينتمى لجماعة الإخوان، ونوه الدفاع إلى أن المتهم فى عام 2012 قدم بلاغًا للنائب يحمل الرقم 650 عرائض النائب العام ضد الرئيس السابق محمد مرسى ووزير الصحة فى حكومة هشام قنديل وآخرين يتهمهم فيه بتصدير الأدوية المسرطنة للصيدليات.

وأضاف فريق الدفاع المنتدب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتهم يعمل فى مركز حقوقى، وأنه يقوم بتغطية جميع المظاهرات للمركز كنوع من اختصاص عمله فى المركز، سواء كانت مظاهرات إخوانية، أو فئوية، أو مظاهرات لحركة تمرد، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم داخل اعتصام النهضة أثناء مباشرة عمله.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 3 أغسطس لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

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