أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دفاع متهم بـ"فض النهضة" لليوم السابع: موكلى قدم بلاغًا ضد مرسى ووزرائه

Google+ Print
دفاع متهم بـ"فض النهضة" لليوم السابع: موكلى قدم بلاغًا ضد مرسى ووزرائه دفاع متهم بـ"فض النهضة" لليوم السابع: موكلى قدم بلاغًا ضد مرسى ووزرائه
أكد فريق الدفاع المنتدب من نقابة المحامين للترافع عن المحامى محمد عبد الكريم المتهم رقم 135 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة"، أن المتهم لا ينتمى لجماعة الإخوان، ونوه الدفاع إلى أن المتهم فى عام 2012 قدم بلاغًا للنائب يحمل الرقم 650 عرائض النائب العام ضد الرئيس السابق محمد مرسى ووزير الصحة فى حكومة هشام قنديل وآخرين يتهمهم فيه بتصدير الأدوية المسرطنة للصيدليات.

وأضاف فريق الدفاع المنتدب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتهم يعمل فى مركز حقوقى، وأنه يقوم بتغطية جميع المظاهرات للمركز كنوع من اختصاص عمله فى المركز، سواء كانت مظاهرات إخوانية، أو فئوية، أو مظاهرات لحركة تمرد، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم داخل اعتصام النهضة أثناء مباشرة عمله.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 3 أغسطس لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

اليوم.. نظر محاكمة بديع و36 أخرين بقضية "غرفة عمليات رابعة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365