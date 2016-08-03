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ميديكال نيوز: الكنتالوب يعزز صحة العينين ويحمى من أضرار آشعة الشمس

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ميديكال نيوز: الكنتالوب يعزز صحة العينين ويحمى من أضرار آشعة الشمس ميديكال نيوز: الكنتالوب يعزز صحة العينين ويحمى من أضرار آشعة الشمس
الفوائد الغذائية للكانتالوب واسعة وكثيرة، حيث إنه مصدر ممتاز لفيتامين A، والثمرة الواحدة تحتوى على نصف ما يحتاجه الجسم على أساس يومى من فيتامين A، وفيتامين C، كما أنه يحتوى على الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين B1، B2، B3، B5، B6، B9، E، K، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوى على العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مثل البروتين، والدهون، والألياف الغذائية والسكريات والكربوهيدرات والماء، كما ذكر موقع ميديكال نيوز الطبى.

1- الكنتالوب يعزز صحة العينين


>كما نعلم أن هذه الفاكهة تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين A، وهو أمر ضرورى لحماية الغشاء المخاطى للعين و الجلد، ونظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإنه يحافظ على صحة العين ويحميها من الالتهابات ويمنحها البصر الجيد، كما أنه يحمى من مشاكل العين الناتجة عن الشيخوخة.

2- يحمى من الآشعة فوق البنفسجية


>هناك عامل مهم فى الكانتالوب الذى يعرف باسم "زيا-زانثين" يعطى حماية ضد الآشعة فوق البنفسجية، كما أنه يساعد فى حماية العين والجلد.

3- الكنتالوب درع الحماية ضد مرض السكر


>يحتوى الكانتالوب على الفيتامينات والمعادن والبروتينات الأخرى التى يحتاجها الجسم، دون ارتفاع فى السعرات الحرارية، وهذا أمر هام للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

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