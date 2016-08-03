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مجلس النواب الليبي: التدخل الأمريكى فى سرت "انحياز للمجلس الرئاسي"

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مجلس النواب الليبي: التدخل الأمريكى فى سرت "انحياز للمجلس الرئاسي" مجلس النواب الليبي: التدخل الأمريكى فى سرت "انحياز للمجلس الرئاسي"
اتهمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبي، الموقف الأمريكى بشأن الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت بـ"الانحياز للمجلس الرئاسى الليبى على حساب البرلمان".

وأكدت اللجنة -فى بيان مساء أمس الثلاثاء- أن استهداف الطيران الأمريكى لتنظيم "داعش" بسرت "يمثل دعما للمجلس الرئاسي، الذى لم يتوافق عليه الليبيون ولا يزال غير دستورى وغير شرعي".

وأشارت اللجنة إلى أن الموقف الأمريكى "فيه ازدواجية لمعايير محاربة الإرهاب، وتسييس للقضية"، ودللت على ما تدعيه بأن القوات الأمريكية لم تتدخل فى الحرب ضد الإرهاب فى بنغازى ودرنة.

وطالب البيان السفير الأمريكى بالتوجه إلى مجلس النواب الليبى فى طبرق للاستيضاح حول ما وصفه بـ"الخروقات الجوية دون إذن وتنسيق مسبق".
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