"محلب" يتفقد اليوم مشروعات خدمية وتنموية بجنوب سيناء

يزور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم، رأس سدر، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء وبعض القيادات والرموز السيناوينة ومشايخ ومعاقل بدو سيناء.

وسيقوم بتفقد بعض المشروعات المقرر إقامتها بالمدينة، مثل مطار راس سدر المتوقف منذ أعوام رغم تخصيص الأرض لإقامته، بالإضافة إلى تفقد مقر جامعة الملك سلمان البالغ مساحتها 70 فدانا.

كما يتفقد المشروعات التى قام جهاز تعمير سيناء بتنفيذها فى المدينة منها المزرعة النموذجية بتجمع الرينة والنهايات البالغ مساحتها 50 فدانا، وتضم مزارع للخضروات والفواكه والزيتون والموالح وأحواض سمك، كما سيتفقد المزرعة النموذجية بوادى الرينة ومشروع استصلاح وزراعة 25 ألف فدان ضمن المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان.

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تناقش مشاكل الصحة بجنوب سيناء