فى الذكرى الخامسة لأولى جلسات قتل المتظاهرين.. العادلى ومساعدوه فى منازلهم

يجلس اللواء حبيب العادلى فى منزله بالشيخ زايد، دون أى اتهامات أو قضايا، بعد مرور 5 سنوات على ذكرى أولى جلسات محاكمته ومساعدوه بصحبه الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قتل متظاهرى يناير والتى بدأت فى 3 أغسطس 2011 .

حيث أشارت مصادر مطلعه ان اللواء حبيب العادلى و مساعدوه السته والذين كانوا متهمين فى قضيه قتل متظاهرى25 يناير، و هم اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق و ذلك لحصولهم علي برأة نهائيه و باته في تلك القضيه و لم يتهموا في أي قضايا اخري ماعدا اللواء حسن عبد الرحمن الذي حصل ايضا علي حكم بالبراءة في قضيه فرم مستندات امن الدوله.

حيث قضى اللواء حبيب العادلي 1500 يوم داخل السجن، و حصل على حريته في مارس 2015 بحصوله على البراءة من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، التى برأته من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته إلهام شرشر، وبناته وابنه القاصر.

وتعتبر تلك القضية هى الأخيرة المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، بعد براءته فى قضية التربح، وغسيل الأموال، وإعادة محاكمته فى حكم الـ12 سنة سجن، وبراءته بعد حكم بالمؤبد فى قتل متظاهرى يناير، وبراءته بعد حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية اللوحات المعدنية، وانتهاء مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين، التى كانت 3 سنوات، ليكون مجموع الأحكام الذى صدر ضده فى وقت من الأوقات 45 سنة، إلا أنها انتهت .

يذكر أن حبيب العادلى تم حبسه احتياطيًا لأول مرة فى 17 فبراير 2011 بقرار من النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.

>http://www.youm7.com/story/2015/3/25/كواليس-خروج-حبيب-العادلى-من-سجن-طرة-بعد-أكثر-من-1500-يوم-حبس/2117861#