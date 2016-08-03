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غلق مصنعى ألبان وطوب طفلى فى حملة تموينية بالمنوفية

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غلق مصنعى ألبان وطوب طفلى فى حملة تموينية بالمنوفية غلق مصنعى ألبان وطوب طفلى فى حملة تموينية بالمنوفية
شنت مديرية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 11851جنح بركة السبع لسنة 2016م ضد "ا . ر. ا. ي 54 عاما مسئول عن مصنع ألبان بدائرة مركزبركة السبع"، وتم ضبط غلاية بخار، 2 ماكينة فرز ألبان ، تنك سعة، طن لبن ،4 مكابس جبن رومى ، 40 صفيحة جبن اسطنبولى زنة الواحدة 11 كيلو بإجمالى 440 كيلو، 75 قرص جبن رومى زنة الواحد 11 كيلو، بإجمالى 825 كيلو، 4 طن ملح طعام بإجمالى مضبوطات 5.265 طن، و القضية رقم 11852 جنح بركة السبع لسنة 2016م ضد م .ا. ع - 50 عاما مسئول عن مصنع طوب طفلى بمركز بركة السبع، وتم ضبط 100 أسطوانة غاز سعة 25 كليو مخالفاً لاستخدام أسطوانات غاز مدعمة فى أغراض تجارية مصنع طوب طفلى.

ضبط 7 هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
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