سعر الذهب في مصر اليوم 3/8/2016 استمرار ارتفاع سعر الذهب بشكل مستمر

شهد سعر الذهب في مصر قفزة عاليه مره واحده وسط ذهول من الأفراد المتابعين لسعر و خاصة من يحفظون أموالهم في جنيهات صائب أو سبائك الذهب تلك ، و علي نحو آخر المقبلين علي الزواج و بدء حياه جديده حيث يرتبط الذهب بالزواج و هو من اكبر عادات المصريين ، و يعلم الكثير أن الذهب بورصة عالمية ترتبط بشكل أو بآخر بأسعار الدولار بصورة كبيرة جدا ، و مصر بها العديد من مناجم الذهب إلا أن استغلال التجار لا مثيل له و كذلك لن تنجح الحكومة في السيطرة عليه .

من المناجم التي توجد في جمهورية مصر العربية هو منجم السكري ، و يعتبر أن منجم السكري من أعظم وأكبر ثالث منجم موجود علي مستوي العالم كله ، و يوجد في مصر أكثر من 120 منجم ، و يعد المنجم الأشهر علي الاطلاق في مصر هو منجم حمش دنجاش ، و هؤلاء المناجم مملكة الي كلا من الثلاثي هشام الحاذق و معه جمال مبارك بالإضافة إلي شريك آخر إسرائيلي الجنسية ، و هو ما يذكر أن كلا من صمام حمش و السكري قد حققوا في مصر نجاح لا نظير له علي الاطلاق .

و كما يعلم البعض أن مكان منجم السكري علي جبل السكري ولها أخذ المنجم اسمه من اسم الجبل المتواجد عليه ، اما عن المدينة التي يوجد بها منجم السكري في بلاد النوبة المصرية ، و هو موجود في جزء من الصحراء الشرقية بالقرب من مرسي علم القاطنه في محاذة البحر الاحمر ، اما منجم السكري فهو من أحد المناجم المرشح علي أن تحتل المركز من المراكز 10 المره علي مستوي العالم الآن . أسعار الذهب .

سجل سعر الذهب العيار 10بـ 210 جنيه ويعادله 17.77 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب العيار 14: بـ 301 جنيه ويعادله 25.35 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب العيار 18: بـ 387 جنيه ويعادله 32.59 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب العيار 21: بـ 452 جنيه ويعادله 38.02 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب العيار 22: بـ 474 جنيه ويعادله 39.83 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب العيار 24: بـ 517 جنيه ويعادله 43.45 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب: بـ 3616 جنيه ويعادله 304.16 دولار أمريكي.

سجل سعر أوقية الذهب: بـ 16067 جنيه ويعادله 1351.4 دولار أمريكي.

سجل سعر كيلو الذهب: بـ 516560 جنيه ويعادله 43447.51 دولار أمريكي.

شبكةعيونالإخبارية

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