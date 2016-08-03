سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 3 أغسطس

استقرت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات، اليوم الأربعاء ، حيث سجل سعر الدولار 12.50 جنيه للشراء، و 12.70 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الأربعاء، استقرار وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققاً 8.83 جنيه للشراء و8.88 قرشا.

وكانت مباحث الأموال العامة قد شنت حملة مكبرة على شركات الصرافة الأسبوع الماضي، وبحسب متعاملين فإن هناك توقعات لانخفاض مؤقت لأسعار العملة الخضراء بسبب إجراءات البنك المركزي والحكومة ضد شركات الصرافة المتلاعبة، وغلقها أكثر من 23 شركة صرافة.

شبكةعيونالإخبارية

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