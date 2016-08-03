أكثر من 100 حزب وحركة تشارك فى عمومية الحوار الوطنى بالسودان

أعلنت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطنى بالسودان ، عن مشاركة أكثر من 100 حزب وحركة فى الجمعية العمومية المقرر لها السادس من أغسطس الجارى، مؤكدة شروعها فى تقديم الدعوات للمتحاورين والشخصيات القومية.

وأوضح مساعد الرئيس السودانى عضو الآلية ، المهندس إبراهيم محمود حامد ، فى تصريح، أن الجمعية العمومية ستكون لعرض التوصيات دون إجازتها فى شكلها النهائى ، بالإضافة لتقرير الأمانة العامة ولجنة الاتصال بالأحزاب والحركات غير المشاركة فى الحوار الوطني.

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