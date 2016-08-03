أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أكثر من 100 حزب وحركة تشارك فى عمومية الحوار الوطنى بالسودان

Google+ Print
أكثر من 100 حزب وحركة تشارك فى عمومية الحوار الوطنى بالسودان أكثر من 100 حزب وحركة تشارك فى عمومية الحوار الوطنى بالسودان
أعلنت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطنى بالسودان ، عن مشاركة أكثر من 100 حزب وحركة فى الجمعية العمومية المقرر لها السادس من أغسطس الجارى، مؤكدة شروعها فى تقديم الدعوات للمتحاورين والشخصيات القومية.

وأوضح مساعد الرئيس السودانى عضو الآلية ، المهندس إبراهيم محمود حامد ، فى تصريح، أن الجمعية العمومية ستكون لعرض التوصيات دون إجازتها فى شكلها النهائى ، بالإضافة لتقرير الأمانة العامة ولجنة الاتصال بالأحزاب والحركات غير المشاركة فى الحوار الوطني.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365