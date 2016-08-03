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خبر في الجول - مكي يقترب من الانتقال لسموحة

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خبر في الجول - مكي يقترب من الانتقال لسموحة خبر في الجول - مكي يقترب من الانتقال لسموحة

يبدو أن أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك الذي استغنى عنه ناديه في طريقه للانضمام لسموحة هذا الصيف.

وانضم أحمد حسن مكي لصفوف الزمالك بداية الموسم الماضي قادما من حرس الحدود لكنه لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع الفريق الأبيض، حتى تم رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن مكي يعقد جلسة مع عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء من أجل الاتفاق علي تفاصيل انتقاله للفريق السكندري.

الجهاز الفني للزمالك رفع اسم مكي من قائمة الفريق للموسم الجديد وتم الاعلان عن رحيله نهائيا لعدم الحاجة الي خدماته الفترة المقبلة.

يذكر أن مكي تألق بقميص حرس الحدود من قبل وانضم من خلاله لمنتخب .

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