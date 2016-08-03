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أرقام في الجول - الزمالك ضد الإسماعيلي.. من يكتب التاريخ الجديد في كأس مصر؟

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أرقام في الجول - الزمالك ضد الإسماعيلي.. من يكتب التاريخ الجديد في كأس مصر؟ أرقام في الجول - الزمالك ضد الإسماعيلي.. من يكتب التاريخ الجديد في كأس مصر؟

قمة جديدة في الكرة المصرية.. تنطلق مساء الأربعاء مباراة هامة تجمع بين الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر وكلاهما عينه على المباراة النهائية والتي ستشهد تاريخا جديدا أيا كان الفائز.

ويستضيف استاد برج العرب المباراة التي تبدأ في الثامنة والنصف مساء وتنقلها أغلب القنوات الفضائية المصرية.

ويدخل الزمالك المباراة بقائمة تشهد تسعة أسماء جديدة لمواجهة الإسماعيلي بعد ضمه 14 لاعبا خلال الصيف الجاري. (طالع القائمة)

بينما الإسماعيلي يعتمد على العناصر المستمرة في الموسم الماضي بالإضافة لبعض التدعيمات مثل شريف حازم وشريف عبد الفضيل في قلب الدفاع. (طالع القائمة)

وبالطبع المباراة لابد أن ينتج عنها فائزا لينتظر تحديد الطرف الثاني من المباراة النهائية من خلال مواجهة الأهلي وإنبي التي تقام الخميس.

وأيا كان الفائز من المباراة، فسيكتب لاعبو الفريقين تاريخا جديدا لأنديتهما في بطولة كأس مصر.. وهذا ما يستعرضه FilGoal.com...

الإسماعيلي

لم يخسر الزمالك قط أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر، ليس هذا فحسب، بل لم ينجح الدراويش في إسقاط الفريق الأبيض في البطولة الأقدم في تاريخ في أول 90 دقيقة إلا مرة واحدة.. لكنها لم تكن مؤثرة.

لماذا؟

يعود تاريخ فوز الإسماعيلي على الزمالك في كأس مصر إلى 20 أبريل 1979 عندما انتصر في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1-0 سجله عماد سليمان، لكن في القاهرة خسر بهدفين نظيفين وتأهل الأبيض أيضا للنهائي. عندما كانت الأدوار الإقصائية تقام بنظام الذهاب والعودة.

وكان آخر إقصاء من الإسماعيلي للزمالك في كأس مصر بشكل عام أو الوحيد بمعنى أدق.. في تاريخ 20 أبريل 1997 في ربع النهائي وفاز الدراويش في الوقت الإضافي بهدف أحمد فكري الصغير بعد انتهاء الوقت الأصلي سلبيا.

والتقى الفريقين في كأس مصر 16 مباراة فاز الزمالك في 14 وانتصر الإسماعيلي مرتين فقط السابق ذكرهما.

فهل ينجح الإسماعيلي في كتابة تاريخ جديد بالتأهل على حساب الزمالك للمباراة النهائية؟

الزمالك

وإن كان الإسماعيلي يبحث عن رقم لأول مرة في تاريخه بكأس مصر بإقصاء الزمالك من نصف النهائي، فإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق ما لم يحدث طوال تاريخه في المسابقة التي بدأت 1921-1922.

فالزمالك إن عبر الإسماعيلي سيتأهل للنهائي للموسم الخامس على التوالي - فاز بآخر ثلاثة ألقاب متتالية وخسر نهائي 2010-2011 أمام إنبي 2-1 - سيحقق رقما لأول مرة في تاريخه بكأس مصر وهو الوصول للنهائي خمسة مواسم متتالية.

وكان الزمالك قد تأهل أربع مرات فقط متتالية للنهائي مرة واحدة من قبل وذلك خلال الفترة من 1956 وحتى 1960، وحقق خلالها اللقب ثلاث مرات بالإضافة لمرة مناصفة مع الأهلي.

لكن يظل الرقم الأكثر في الوصول لنهائي كأس مصر في أعوام متتالية لصالح الأهلي ست مرات في الفترة من 1941 وحتى 1947، وحقق خلالها اللقب أربع مرات بالإضافة لمرة مناصفة مع الزمالك.

النتائج والأرشيف وفقا لموقع إحصائيات د. طارق السعيد

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