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"النقض" تحجز الطعن على نتائج انتخابات دائرة إمبابة للحكم خلال أسبوعين

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"النقض" تحجز الطعن على نتائج انتخابات دائرة إمبابة للحكم خلال أسبوعين "النقض" تحجز الطعن على نتائج انتخابات دائرة إمبابة للحكم خلال أسبوعين
حجزت محكمة النقض الطعن على نتائج انتخابات دائرة إمبابة بالجيزة للحكم خلال جلستها القادمة والتى من المقرر أن تعقدها الدائرة التى تنظر الطعن برئاسة المستشار خالد الصاوى خلال أسبوعين.

كانت المحكمة، قد استكملت نظر الطعن رقم 67 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب"، المقام من المرشحة الخاسرة رانيا أبو شقة ضد اللجنة العليا للانتخابات، للطعن فى صحة عضوية نواب الدائرة نشوى الديب وشادية ثابت وطارق حسانين وإيهاب الخولى، الأحد الماضى فى جلسة 31 يوليو.

من جانبه قال اسلام الضبع المحامى بالنقض ووكيل الطاعنة رانيا أبو شقة، إنه ترافع أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، وقدم مذكرة بمرافعته للدائرة، علاوة على مطالبته بإعادة فرز الأصوات على مستوى جميع اللجان الفرعية بالدائرة بعد اكتشاف عوار شديد فى نتائج الانتخابات على مستوى 43 لجنة قامت المحكمة بإعادة الفرز بهم.

كان "اليوم السابع"، قد نشر بعض التفاصيل المتعلقة بقرار محكمة النقض الخاص بإعادة فرز 43 لجنة فرعية بدائرة إمبابة، حيث قررت المحكمة بطلان نتيجة بعض اللجان واستبعاد أصواتها نهائياً بعد أن اكتشف أخطاء جسيمة فى نموذج ( ن 6 ) والخاص بتوقيع الناخبين وموظفى اللجان، بوجود فروق بين عدد الموقعين فى هذا النموذج وبين عدد الذين صوتوا فى اللجنة، علاوة على اكتشاف حساب أصوات بالخطأ لمرشح فى حين أنها مستحقة لغيره.

وأبطلت المحكمة اللجنتين رقم 190 و191 لوجود أخطاء فى نموذج ( ن 6 ) حيث أن عدد الموقعين فى النموذج وجد مختلف عن عدد من أدلوا بأصواتهم وكانت الفروق كبيرة للغاية ما جعل القاضى يبطل اللجنتين.


>ألغام فى الطعن على نتيجة "دائرة إمبابة".."النقض" تكتشف أخطاء مادية بعد إعادة فرز 43 لجنة فرعية وتستبعد أصواتها..المحكمة تنظر بكامل تشكيلها طعن المرشحة الخاسرة رانيا أبو شقة 31 يوليو الجارى
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