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نتيجة التنسيق المرحلة الأولى..الطب 98.4% والصيدلة 97.3% والهندسة 93.1%

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نتيجة التنسيق المرحلة الأولى..الطب 98.4% والصيدلة 97.3% والهندسة 93.1% نتيجة التنسيق المرحلة الأولى..الطب 98.4% والصيدلة 97.3% والهندسة 93.1%
كشف مصدر مطلع بمكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ملامح نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن يعلنها الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، ظهر اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب توقف عند 403.5 درجة بنسبة 98.4%، وذلك بزيادة درجة كاملة عن العام الماضى.

وأكد المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى لطب الأسنان بتنسيق العام الجديد 2016 توقف عند 403 درجات بنسبة 98.3%، وذلك بزيادة درجة واحدة عن العام الماضى، وأن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ارتفع درجة واحدة أيضًا عن العام الماضى ليكون 399 درجة بنسبة 97.3%.

وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة انخفض عن العام الماضى بمعدل 3 درجات ونصف عن العام الماضى، ليتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 382 درجة بنسبة 93.1%.

وكشف المصدر، أنه ستتبقى أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة فى المرحلة الثانية لكليات الحاسبات والمعلومات ومعاهد الهندسة.

قبل ساعات من إغلاق مكتب التنسيق.. 126 ألف طالب بالمرحلة الأولى سجلوا رغباتهم حتى الآن.. التعليم العالى: لا نية لمد التسجيل وفتح المرحلة الثانية عقب إعلان النتيجة.. ومؤشرات: 98.5% للطب 97.4% للصيدلة
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