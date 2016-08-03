"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى فيصل شهرا كاملا بسبب أعمال التطوير

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج مدير المرور، عن أعمال تطوير لكوبرى فيصل بالتنسيق مع محافظة الجيزة برئاسة اللواء كمال الدالى، وتنفذها شركة المقاولون العرب لمدة شهر مما يستلزم إغلاقا جزئيا للكوبرى لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار مبادرة "حلوة يا بلدى" التى تنفذها محافظة الجيزة لتطوير جميع الكبارى الرئيسية المنتشرة بالمحافظة ومن المقرر أن تستغرق أعمال التطوير كوبرى أكتوبر 30 يوما وسيتم إجراء غلق جزئى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة تحت الأشراف التام لإدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء أعمال سفلتة و ترميم و دهان أسوار الكوبرى مع إغلاق حارة مرورية بالتناوب لحين إجراء أعمال ترميم لها، لافتا النظر إلى أنه سيتم البدء فى تلك الأعمال الساعة 12 ليلا يوم الخميس المقبل حتى الساعة السادسة صباح الجمعة بشكل يومى لمدة شهر كاملا بدون أى تحويلات مرورية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر من الخميس للأحد لمدة شهرين