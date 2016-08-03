مسئول روسي: الوضع الميدانى فى حلب السورية عصيب وشائك

أكد الدكتور زياد سبسبي، نائب رئيس العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الروسي، أن الوضع الميدانى فى مدينة حلب السورية عصيب وشائك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن سبسبى أمس الثلاثاء، قوله إن المجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة الإرهابية، وتنظيم "داعش" لم ولن يرضوا بالخسارة المفاجئة التى تعرضوا لها عندما اضطروا للانسحاب من منطقة الليرمون وبنى زيد، مؤكدًا أن من تبقى منهم لقى مصيره وتمت تصفيته.

وأشار المسؤول الروسى إلى أن الوضع فى حلب قريب من المأساة الإنسانية، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية تخاطب وتعرض على البرلمان الأوروبى والمؤسسات الدبلوماسية القيام بزيارات ثنائية لمناطق الصراع فى حلب أو ريف دمشق ليطلعوا بأنفسهم أن ما يدور فى سوريا ليس بالحرب بين السلطات السورية والشعب وإنما صراع قوى إقليمية تريد أن تستخدم سوريا لتصفية الحسابات.

وشدد سبسبى على أن الوجود الروسى كان ضرورة قصوى للحفاظ على الأمن القومى الوطنى لروسيا الاتحادية على حد قوله، مبينًا أن المنظمات الإرهابية تكلمت بشكل واضح بأنها ستجد معبر دخول للأراضى الروسية وخاصة القوقاز.

جاءت هذه التصريحات بعد بعد زيارة المسئول الروسى إلى حلب والتى تناولت التطورات الميدانية الأخيرة والملف الإنسانى والسياسى والملف العسكرى فيما يخص التعاون بين موسكو ودمشق.

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