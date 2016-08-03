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خبراء: العامل النفسى أفضل وسيلة للتغلب على آلام الظهر مع التمارين

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يعانى الكثيرون من مشكلة آلام الظهر ويعتمدون على المسكنات فى أغلب الأحيان للتخلص من هذا الألم، ولكن مع اعتياد الجسم على المسكنات لم يعد لها تأثير كبير عليه، ويصبح مدمنا لها لا يستطيع التخلص منها أو السيطرة على الألم.

ويقدم طبيب العلاج الطبيعى "ديفيد روجرز" والمتخصص فى علاج الألم الدكتور "جراهام براون" من مستشفى رويال للعظام فى "برمنجهام" ببريطانيا مجموعة من الخطوات البسيطة التى تساهم فى التخلص من الألم الظهر بصورة طبيعية.

ويقول الدكتور "جراهام": "اتباع المنهج النفسى والرياضى للتغلب على الألم أفضل الطرق المتبعة، ولن تصل إلى الهدوء النفسى والعصبى الكامل بدون تمارين الاسترخاء وتغيير نمط الحياة الروتينى الذى تعيشه".

وأضاف، "يخاف من يعانون من آلام فى الظهر من الانحناء أو حمل الأشياء الثقيلة وعند قيامهم بهذا فى صورة اضطراريه يشعرون بأضعاف الألم نظرا للعامل النفسى المسيطر عليهم، رغم أنه من المعروف عدم انتظام الشخص فى القيام بحركات محددة يمكن لعضلات الظهر أن تتألم أكثر بسبب تأثر الألياف والأربطة والأوتار من الإهمال وعدم الحركة.

وهناك مجموعة من التمارين الرياضية التى تساعد على استرخاء العضلات والتغلب على الألم بها، ويتم القيام بكل تمرين من هذه التمارين لمدة 5 إلى 10 ثوان مع التنفس العميق بحيث يكون الزفير ببطء، وهذه الصور توضح كل التمارين.

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