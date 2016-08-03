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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالمنيا

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على عاطلين كونا تشكيلاً عصابيًا لسرقة حقائب السيدات.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، أمس الثلاثاء، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد القبض على كل من "عبد الرحيم.م"، 21 سنة، عاطل و"إبراهيم.ا"، 19 سنة، حيث وردت معلومات تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم مستخدمين دراجة بخارية.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب عدد من الجرائم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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