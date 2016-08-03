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حبس مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة سرقة السيدات بالإكراه

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حبس مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة سرقة السيدات بالإكراه حبس مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة سرقة السيدات بالإكراه
أمرت نيابة شبرا برئاسة المستشار أحمد هلال رئيس النيابة، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تكشيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة السيدات بالإكراه تحت تهديد السلاح، بمنطقة شبرا ، بعد طلب تحريات رجال مباحث قسم شرطة شبرا حول الواقعة والتى أكدت صحتها وشهادة الشهود وأقوال المجنى عليهم الذين تعرفوا على المتهمين واتهموهم بسرقة تحت تهديد السلاح، فأمرت النيابة بأستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة شبرا بشارع أحمد حلمى، حيث اشتبهوا فى "طارق س ل" 31 سنة عاطل السابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سلاح أبيض" المحكوم عليه فى قضية "بلطجة"، والمقضى فيها بالحبس سنتين وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"سامح ع م" 32 سنة سائق المحكوم عليه فى قضية "تبديد"، والمقضى فيها بالحبس 3 أشهر، أثناء استقلالهما السيارة رقم س ن هـ 714 "ميكرباص" قيادة الثانى، وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر. وبمناقشتهما اعترفا بسرقته من إحدى السيدات كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول، حال استقلالها السيارة صحبتهما بقصد توصيلها، وبفحص الهاتف أمكن التوصل للمجنى عليها.

وباستدعائها تبين أنها "جورى م خ" 32 سنة "تركية الجنسية" موظفة بشركة، ومقيمة مع زوجها المصرى بدائرة القسم، وتبين أنها مصابة بالتواء بالكاحل الأيمن. وبعرض المتهمان عليها تعرفت عليهما، وأضافت بقيامهما بإلقائها خارج السيارة عقب الاستيلاء على الهاتف المضبوط بحوزتهما كرها عنها، ما أدى إلى حدوث إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى.

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