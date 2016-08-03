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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى القاهرة

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى القاهرة ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى القاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى عابدين وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت- صبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 619 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 792 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل فى الجيزة
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