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"التموين" تضبط مالك مخبز استولى على أموال الدعم من 30 بطاقة ذكية

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"التموين" تضبط مالك مخبز استولى على أموال الدعم من 30 بطاقة ذكية "التموين" تضبط مالك مخبز استولى على أموال الدعم من 30 بطاقة ذكية
مع استمرار حملات الإدارة العامة لمباحث على السوق المصرية، ومنع المتلاعبين بالبطاقات التموينية وإهدار أموال الدعم من الدولة، تمكنت حملة من ضبط مالك مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، وصرف عمليات خبز وهمية باستخدام البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين.

ووفقا لبيانات الحملة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها ، كشفت عن وجود 30 بطاقة تموينية ذكية بحوزة مالك المخبز يستخدمها لاختراق المنظومة، والاستيلاء على أموال الدعم المقررة لهم دون وجود مسوغ قانونى لحسابة الشخصى، متربحا من ذلك أرباحا طائلة وغير مشروعة .


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مصر 365

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