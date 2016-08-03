"زراعة البرلمان" تستدعى 3 وزراء بسبب أسعار قصب السكر

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى وزارء، المالية، الرزاعة، والتموين، ورئيس شركة قصب السكر، يوم الأحد المقبل، لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة رفع سعر طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.

وأشار تمراز، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء اللجنة كانوا قد قرروا فى اجتماعات سابقة لهم بضرورة رفع سعر الطن 100 جنيه وتم مخاطبة الجهات المسئولة بتطبيق القرار، لكنه لا توجد استجابة من قبلهم ولذلك قررت اللجنة استدعاء الوزراء سالفين الذكر للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عدم الإلتزام بقرارات اللجنة.

وزير الزراعة: رفع طن القصب 100 جنيه يكلف الدولة مليار و160 مليون جنيه

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