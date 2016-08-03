الرياض: أطفال دار الحضانة يشاركون بالمعرض التشكيلي

طفل أثناء رسمه للوحة تشكيلية

أبدع أطفال دار الحضانة الاجتماعية للأيتام بالرياض في المشاركة بالمعرض التشكيلي الذي نظم بمركز مدار المصممين بالتعاون مع قسم التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حول إنجازات الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وجاءت المشاركة فاعلة بمجموعة من اللوحات الوطنية التي نفذت في الورشة الفنية المصاحبة للمعرض، مبرزة مواهب وإبداعات هؤلاء الأطفال في مجال الفنون التشكيلية ضمن برنامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بناء شخصية الأيتام ودمجهم في المجتمع وتنمية ما يمتلكونه من مواهب عبر شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.